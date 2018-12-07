الكرملين: روسيا لم تنتهك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وتبقى ملتزمة بها

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، التزامها باتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وعدم انتهاكها لها.

موسكو- سبوتنيك وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتعتزم مواصلة الالتزام بها.

© Sputnik . Mikhail Fomichev بيسكوف: انسحاب واشنطن من اتفاقية الصواريخ بمثابة إعلان دخول سباق تسلح

وقال بيسكوف للصحفيين "يمكنني أن أؤكد لكم، كما سبق أن صرحنا مرارا، أن روسيا لم تنتهك ولا تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وتعتزم الالتزام بها".

وتابع "فيما يخص جميع المسائل التقنية، يمكنكم الحصول على هذه المعلومات في الرد الصادر على بيان الخارجية الأمريكية من وزارة الخارجية الروسية أو وزارة الدفاع".

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.