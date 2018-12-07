لافروف: روسيا مستعدة لبحث مصير البحارة الأوكرانيين بعد محاكمتهم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لدى موسكو مقترحات حول تسهيل مصير البحارة الأوكرانيين الذين تم احتجازهم لتجاوزهم الحدود الروسية، بعد محاكمتهم.

ميلان — سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "فيما يخص المواعيد، لدينا إمكانيات مختلفة وفق القوانين الروسية بعد انتهاء المحكمة، وعندها يمكن الحديث حول كيفية تسهيل مصيرهم والاتفاق حول خطوات معينة"، مشيرا إلى أن "هذا سيتم فقط بعد اكتمال المحاكمة".

© Sputnik . Alexey Filipov لافروف: واشنطن تتهم روسيا بدون دليل

وحول الإجراءات التي اتخذتها موسكو بشأن هذا الحادث، قال لافروف، بأن روسيا لم تتصرف كالولايات المتحدة، التي أصدرت أمرا بإطلاق النار وقتل أي شخص يحاول عبور الحدود من المكسيك.

وأضاف بهذا الصد: "لقد انتهكوا القانون الدولي والقوانين الروسية، لقد توغلوا في المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني، ولم يغادروا هذه المياه، ورفضوا الاستجابة للطلبات من قبل البحرية الروسية، هذه جريمة، أعتقد أنها تعتبر كذلك في أي بلد، انظروا إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، هناك ببساطة أمر بإطلاق النار وقتل أي شخص يعبر الحدود، نحن لم نفعل ذلك".

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن من صلب تنظيم البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في حوض المياه المحلي للبحر الإقليمي التابع لروسيا الاتحادية. ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر أزوف إلى مضيق كيرتش، بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسفن والزوارق التابعة لقوات حرس الحدود الروسية وأسطول البحر الأسود، وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن لمدة شهرين.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش بالاستفزاز، مشيرا إلى أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز في البحر الأسود يعود السبب فيه إلى المستوى المنخفض لشعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الرئيس الروسي أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ المهام المخصصة لها بهدف الدفاع عن الحدود الدولية الروسية.