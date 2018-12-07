تطوير أكثر من 10 أنظمة مظلية جديدة لقوات الإنزال الجوي الروسية

أعلن قسم الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية أن قوات الإنزال الجوي الروسية ستحصل في وقت قريب على أكثر من 10 أنظمة مظلية جديدة.

وقال قسم الإعلام: "يعمل أخصائيون في قيادة قوات الإنزال الجوي بالتعاون مع مكاتب تصميم المؤسسات المحلية على إنشاء سلسلة كاملة من أنظمة المظلات للقيام بعمليات إنزال في ظروف مختلفة".

وأشار القسم إلى أنه يتم تطوير نظام "دي-14" لوحدات الإنزال المظلية، و"لوحدات الاستخبارات والوحدات الخاصة يتم تطوير أنظمة "بيركوت" و"ستاير" و"دالنوليوت". وكذلك من بين الأنظمة الجديدة "خيت أكسبيرت" و"أرباليت-3" و"فلامينغو" و"بريز" للمظليين الرياضيين.

وأكد القسم أنه سيكون للأنظمة الجديدة خصائص محسنة، وستصبح مريحة أكثر ويمكن طيها بسرعة لاستخدامها لاحقا. كذلك سوف تكون الأنظمة الجديدة أكثر قدرة على المناورة في الجو وأكثر أمانا عند الهبوط.

تستخدم اليوم قوات الإنزال الجوي الروسية الأنظمة المظلية "دي-10" و"أرباليت-1" و"أرباليت-2" و"مالفا-24".