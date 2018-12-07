روسيا ترد على بيان أمريكا حول "تزوير" استخدام الأسلحة الكيميائية في حلب

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روسيا ترد على بيان أمريكا حول "تزوير" استخدام الأسلحة الكيميائية في حلب