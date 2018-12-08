شاهد مئات الدبابات الروسية على الحدود الأوكرانية من الفضاء (صور)

ووفقا للوكالة، فإن هذه الصور مأخوذة من "غوغل إيرث"، حيث تم التقاطها في نوفمبر/تشرين الثاني وتظهر مئات من دبابات الروسية داخل قاعدة عسكرية جديدة على مشارف مدينة كامينسك شاختينسكي الروسية.

Satellite imagery shows hundreds of Russian tanks near the border with Ukrainehttps://t.co/nF5JypIjRp pic.twitter.com/Y1o23oIIL3 — Defence blog (@Defence_blog) December 8, 2018

وأشارت الوكالة إلى أن تجمع الدبابات يقع في منطقة روستوف التي تبعد 18 كم من الحدود الروسية الأوكرانية. وتضم "تي-64" و"تي-62إم" ويمكن مشاهدة آلاف من الشاحنات العسكرية الأخرى في الصور.

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن من صلب تنظيم البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في حوض المياه المحلي للبحر الإقليمي التابع لروسيا الاتحادية، ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر أزوف إلى مضيق كيرتش، بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسفن والزوارق التابعة لقوات حرس الحدود الروسية وأسطول البحر الأسود، وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن لمدة شهرين.