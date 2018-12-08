متحدث الرئاسة المصرية لـ"سبوتنيك": العلاقات المصرية الروسية استراتيجية وقوية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن العلاقات المصرية الروسية متميزة على مستوى التاريخ، وإنها علاقات وطيدة على كافة الأصعدة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن التعاون التاريخي المصري الروسي يعود لعشرات السنوات، وأنه تعاون استراتيجي قوي ظهر جليا في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لروسيا، حيث وقع على وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما يؤكد أهمية العلاقة الممتدة بين روسيا ومصر.

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وأضاف أن الجانب الروسي له باع طويل وتاريخي في مصر، خاصة فيما يتعلق بمسيرة التنمية، وفي المشروعات التنموية الكبيرة، على المستويات الاقتصادية والعسكرية والتجارية، وأنها تأتي في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وتابع راضي أن منتدى "أفريقيا 2018" يؤكد هذا العام على ريادة الأعمال، وأهميتها في الفترة الراهنة والمستقبل، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ذلك في مؤتمر الشباب لعام 2018، وشدد على أن ريادة الأعمال والشباب من أهم دوافع قاطرة الاقتصاد.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي سيلقيها في المنتدى تتضمن رؤية مصر الشاملة لريادة الأعمال والشباب، وما تم اتخاذه من خطوات وما سيتخذ خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي لمدة عامين.

وأكد راضي أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة وأن لمصر لها باع طويل في أفريقيا ومن الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وهو ما جعلها دولة محورية.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن العام المقبل ستكون هناك العديد من المبادرات لربط القارة الأفريقية ودفع جهود التنمية، وكذلك العمل من أجل الشباب في أفريقيا، خاصة وأن التعداد المصري للشباب والذي يمثل 60% أقل من 40 سنة، يتقارب مع التعداد الكلي لنسب الشباب في القارة الأفريقية والذي يبلغ من 60 إلى 65 % ما بين 20 و30عاما.