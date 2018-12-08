الرئيس بوتين يعزي بوفاة الناشطة الحقوقية ليودميلا أليكسييفا

موسكو — سبوتنيك. أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت 8 كانون الأول/ ديسمبر، عن أعمق تعازيه لعائلة الناشطة الحقوقية البارزة الراحلة، ليودميلا أليكسييفا، حسبما أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой: https://t.co/1dhAKT7baE pic.twitter.com/VXt7nHz0rh — Life | Новости (@lifenews_ru) December 8, 2018

​وقال الناطق باسم الكرملين إن بوتين "أعرب عن تقديره الكبير لمساهمة ليودميلا أليكسييفا في تشكيل المجتمع المدني الروسي، وأولى احتراما كبيرا لمواقفها القائمة على المبادئ حيال العديد من القضايا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توفت في موسكو، عن عمر 91 عاما، الناشطة السوفييتية والروسية البارزة ليودميلا أليكسييفا، حسبما أعلن المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان.

وقال بيان المجلس إن "أكبر النشطاء الروس في مجال حقوق الإنسان، وعضو المجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ورئيس مجموعة هلسنكي بموسكو، توفيت في موسكو عن عمر 91 عاما".