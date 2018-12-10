الكرملين ينفي تدخل روسيا في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 10 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا تعتبر الاحتجاجات في فرنسا شأنا داخليا، مؤكدا أنها لم ولن تتدخل في شؤون الدول الأخرى.