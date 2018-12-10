زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة الروسية

احتلت شركات الأسلحة الروسية عام 2017 المرتبة الثانية في العالم من حيث مبيعات الأسلحة. حسبما أفادت تقارير من معهد أبحاث السلام ستوكهولم (SIPRI).

© Sputnik . Igor Russak أربعة أسلحة روسية خطيرة بالنسبة للناتو

حيث احتلت روسيا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. وبلغت حصتها في الحجم الإجمالي لـ 100 شركة مصنعة رائدة للأسلحة 9.5 في المائة.

وأشار ممثل معهد ستوكهولم، سيمون فيسمان، أن الشركات المصنعة للأسلحة الروسية قد زادت حصتها في السوق منذ عام 2011.

وشمل تصنيف الشركات الروسية المصنعة للأسلحة عشر شركات. تسع منها زادت مبيعاتها، وحققت أربع شركات أكثر من 15 في المئة زيادة.

وخلال العام، بلغت مبيعات شركات الأسلحة حوالي 398 مليار دولار، 44.9 مليار منها تعود لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والتي هي واحدة من أكبر شركات أنظمة الدفاع في العالم.

ويشير الخبراء أيضا إلى أن مبيعات الأسلحة في العالم آخذة في النمو للعام الثالث على التوالي.

وفي شهر آذار / مارس الماضي، أظهر تقرير SIPRI أن حصة روسيا في سوق الأسلحة العالمية في 2013-2017 مقارنة مع 2008-2012 انخفضت بنسبة 4%. في الوقت نفسه، ومن جهتها زادت حصة الولايات المتحدة بنفس المقدار.