إنشاء مادة جديدة في روسيا يمكن أن تغير صناعة الطيران

طور المتخصصون في جامعة MISiS الوطنية للبحوث الروسية معدنا فريدا للطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا لمنتجات التيتانيوم في صناعة الطيران.

أفاد موقع "politexpert" أنه بفضل هذه التكنلوجيا التي حصلوا عليها، سيتمكن العلماء من استبدال التيتانيوم المستخدم حاليًا بالألمنيوم من تركيبة جديدة.

© Sputnik . Ilya Pitalev مضادات الطيران لا تطال "سوخوي 57"

وسيغير هذا الاكتشاف القواعد التي تستخدم في صناعة الطيران وسيمكن المتخصصون من مضاعفة قوة المركب، وذلك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمسحوق الألمنيوم.

ونتيجة لهذا البحث، تبين أن السبيكة الناتجة ليست أسوأ من سبائك التيتانيوم من حيث خصائصها التقنية. علاوة على ذلك ، فإن الميزة الرئيسية للسبائك الجديدة هي سعرها ووزنها.

ولاحظ علماء NITU "MISIS" أن قوة سبائك الألومنيوم المركبة أعلى من التيتانيوم، وأن وزن المنتجات التي تستخدم فيها أقل، حيث أن كثافة التيتانيوم تزيد مرتين تقريبًا. يتم الحصول على المركب المبتكر الناتج — عن طريق حرق مساحيق الألومنيوم. ويستخدم أكسيد المعادن والنتريد.