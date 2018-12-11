هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات تتخذ إجراءات بحق "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"

اتخذت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، إجراءات بحق شركات "غوغل"، و"فيسبوك"، و"تويتر".

موسكو — سبوتنيك. أعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، ألكسندر جاروف، أن الهيئة فرضت غرامة على شركة "غوغل" بقيمة نصف مليون روبل (ما يعادل 7.5 ألف دولار تقريبا).

وعلل جاروف ذلك لعدم التزام غوغل بقانون ينص على إزالة "وصلات" من محرك البحث، تقود إلى معلومات غير قانونية.

وقال جاروف للصحفيين: "غرمنا غوغل اليوم بـ 500 ألف روبل".

وأفاد رئيس الهيئة، بأنها قد تفتح قضايا جديدة بحق الشركة إذا لم تقم الأخيرة بإزالة المعلومات غير القانونية من محرك البحث.

وأعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، كذلك أن الهيئة بصدد إجراء تفتيش قبل نهاية العام على "فيسبوك" و"تويتر" من حيث التزامهما بقانون توطين البيانات الشخصية.

وقال جاروف: "سوف نقوم بالتفتيش بالتأكيد قبل نهاية العام. في العشرينات من الشهر سنفعل ذلك"، مشيرا الى أن التفتيش يخص توطين البيانات الشخصية للمستخدمين في روسيا.