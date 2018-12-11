تسجيل
13:33 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    شركة غوغل

    هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات تتخذ إجراءات بحق "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"

    © AP Photo / Jens Meyer
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اتخذت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، إجراءات بحق شركات "غوغل"، و"فيسبوك"، و"تويتر".

    موسكو — سبوتنيك. أعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، ألكسندر جاروف، أن الهيئة فرضت غرامة على شركة "غوغل" بقيمة نصف مليون روبل (ما يعادل 7.5 ألف دولار تقريبا).

    شعار غوغل
    © Photo/ Robert Scoble
    تغريم "غوغل" بـ 9 % من حجم سوق تطبيقات الشركة في روسيا
    وعلل جاروف ذلك لعدم التزام غوغل بقانون ينص على إزالة "وصلات" من محرك البحث، تقود إلى معلومات غير قانونية.

    وقال جاروف للصحفيين: "غرمنا غوغل اليوم بـ 500 ألف روبل".

    وأفاد رئيس الهيئة، بأنها قد تفتح قضايا جديدة بحق الشركة إذا لم تقم الأخيرة بإزالة المعلومات غير القانونية من محرك البحث.

    وأعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، كذلك أن الهيئة بصدد إجراء تفتيش قبل نهاية العام على "فيسبوك" و"تويتر" من حيث التزامهما بقانون توطين البيانات الشخصية.

    وقال جاروف: "سوف نقوم بالتفتيش بالتأكيد قبل نهاية العام. في العشرينات من الشهر سنفعل ذلك"، مشيرا الى أن التفتيش يخص توطين البيانات الشخصية للمستخدمين في روسيا.

    انظر أيضا:

    غوغل تطلق ثورة "الملابس الذكية"
    تبحث عن عمل ولا تحمل إجازة جامعية...شركات تخلت عن هذا الشرط منها "غوغل"
    العثور على جثة موظف لدى "غوغل" في ظروف غامضة
    "غوغل" تطرح سترة ذكية تمنع فقدان الهاتف
    10 أماكن سرية لا يسمح "غوغل مابس" بزيارتها
    غوغل تعلن أفضل التطبيقات الذكية في 2018... قمة القائمة مفاجئة
    "غوغل" تلمح إلى إغلاق تطبيقها الرئيسي للدردشة في 2020
    غوغل تدشن أول مقبرة إلكترونية... كيف تتم عملية الدفن
    الأسرار الخمسة التي ستذهلك عندما تعلم أنها موجودة على خرائط غوغل
    صحيفة: دور سياسي كبير لـ "غوغل" في أوروبا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تويتر, أخبار غوغل, أخبار تكنولوجيا, أخبار فيسبوك, أخبار تكنولوجية, أخبار روسيا اليوم, تفتيش, غرامة, عقوبات, هيئة الرقابة الروسية في مجال الاتصالات, تويتر, غوغل, فيسبوك, رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات، ألكسندر جاروف, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة آسيا للصيد بولسطة طيور الجوارح في العاصمة ألماتا، كزاخستان
    لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد
    سيدي الرئيس! الروس هم السترات الصفراء!
    سيدي الرئيس! الروس هم "السترات الصفراء"!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك