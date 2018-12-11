إحباط أكثر من 4 مليارات هجوم إلكتروني على البنى التحتية الحساسة في روسيا خلال 2018

موسكو — سبوتنيك. وأشار موراشوف إلى أن هذا الرقم عام 2017 كان 2.4 مليار هجوم، وقال:

"النظام يعمل بشكل فعال. في عام 2018 استطاع نظام الدولة المعني بصد الهجمات الحاسوبية الكشف عن أكثر من 4 مليارات هجوم على البنى التحتية الروسية الحساسة."

وأضاف بقوله: "من بين الهجمات، 17 ألف هجوم خطر. وللمقارنة فإنه في عام 2017 هذا المؤشر كان 2.4 مليار هجوم، بينها 12.5 الأكثر خطورة".

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك"، أكبر بنك روسي، ستانيسلاف كوزنيتسوف، أن البنك يستمر في تسجيل أقوى هجمات للقراصنة على أنظمته، وأنه كل يوم هناك هجومان أو ثلاثة.