قلعة "الإمبراطور ألكسندر الأول" في سان بطرسبورغ بعدسة طائرة درون (فيديو)

تعتبر قلعة الإمبراطور ألكسندر الأول في مدينة سان بطرسبورغ، واحدة من أهم وأشهر القلاع التي يعود بناؤها لعصر الإمبراطورية الروسية، كما وتتميز بأنها أول قلعة متعددة الطوابق تم بناؤها في تلك الفترة.

القلعة تم بناؤها على جزيرة اصطناعية لتكون بمثابة حصن بحري، استخدم فيها الغرانيت والطوب، وأخذت شكل حبة الفاصولياء.

وأشرف على تصميمها وبنائها المهندس الروسي وابن سان بطرسبورغ، م.ديستوروم، واستمر بناؤها من عام 1836 وحتى 1845، بطول وصل لـ90 مترا وعرض 60 مترا.

وقام الإمبراطور نيكولاي الأول بزيارة موقع البناء، مبديا رضاه عن عملية البناء ومقدما الهدايا للعمال كعربون شكر.

وتتميز القلعة بوجود سكة حديدية لنقل القذائف إلى مواقع المواجهة وخط النار.

وخلال حرب القرم (1853-1856) تم بناء أول حقل ألغام في التاريخ بين قلعة الإمبراطور ألكسندر الأول وقلعة بافل الأول التي تجاورها.

وفي عام 1897، تحولت القلعة إلى مختبر لدراسة مرض الطاعون وكيفية مكافحته، لتحصل على اسمها الثاني "قلعة الطاعون"، المختبر الذي بقي موجودا حتى عام 1917.

وبعد ذلك وضعت القلعة تحت الوصاية الحكومية، حيث يخضع الحصن للحراسة مع إمكانية الزيارة بناء على طلب مسبق من القائمين عليه.