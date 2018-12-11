مركز الأمن السيبراني: واشنطن وحلفاؤها ترفض المبادرات الروسية

أعلن نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية، نيقولاي موراشوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ودول الاتحاد الأوروبي، يرفضون المبادرات الروسية في الأمم المتحدة بشأن ضمان أمن المعلومات الدولي.

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوتين: روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك . وقال موراشوف في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربين ودول الاتحاد الأوروبي، يرفضون المبادرات الروسية في الأمم المتحدة، الهادفة لضمان أمن المعلومات الدولي، ومكافحة استخدام التقنيات المعلوماتية الاتصالية لأهداف غير قانونية".

وأضاف: "نحن ندعو الولايات المتحدة لاستئناف الحوار البناء. وعدا ذلك، ندعو كل الأطراف المعنية لتعاون منفتح على أساس المساواة، يهدف لمنع وقوع نزاعات في الفضاء المعلوماتي".

وأعلن رئيس إدارة حفظ سر الدولة بالقوات المسلحة الروسية، يوري كوزنيتسوف، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية، ستتخذ إجراءات لتحقيق أقصى درجة من أمن الاتصالات بسبب تراكم فرص الهجمات السيبرانية من قبل بعض الدول.