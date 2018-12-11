غنائم الجيش السوري في يكاتيرنبورغ (صور)

ويوجد هنا- أسلحة من دول مختلفة وحتى من عصور مختلفة. كل العينات اغنمت في الفترة ما بين 2016- 2018. وأقدم الغنائم تعود إلى بداية القرن الماضي. "واستولت قوات النخبة "قوات النمور" من الجيش العربي السوري على معظم الأسلحة التي سيتم عرضها عندما كانت تحرر محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في حنوب وجنوب غرب سوريا، وفقا لروسيسكايا غازيتا.
ومن بين الأسلحة مدفع رشاش عيار 7.62 ملم "شباغين" والبندقية الآلية الألمانية Sturmgewehr 44 والبلجيكية FN-FAL، والبندقية الأمريكية M16 والموجات فوق الصوتية الإسرائيلية والمدافع الألمانية MG3.
ويوجد أيضا قذائف هاون محلية الصنع، واسطوانات غاز مع TNT ومجموعة من النصول المكتوب عليها بالعربي.
- سيارة مصفحة "لاند كروزر" في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Andrey Stanavov
- دبابة "سنتوريون" البريطانية في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Vitaliy Belousov
- سيارة في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Vitaliy Belousov
- طائرة بدون طيار (من صنع المسلحين) في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Vitaliy Belousov
- لغم مصنوع من أنبوبة غاز في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Andrey Stanavov
- سيارة "بيك آب" لتثبيت الأسلحة، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Andrey Stanavov
- بنادق المسلحين، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Vitaliy Belousov
- لغم محلي الصنع في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا© Sputnik . Vitaliy Belousov
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