نقلت الأسلحة التي اغتنمت في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى متحف المجد العسكري في جبال الأورال لتعرض مدة ثلاثة أيام، وفقا للخدمة الصحفية العسكرية المركزية.

ويوجد هنا- أسلحة من دول مختلفة وحتى من عصور مختلفة. كل العينات اغنمت في الفترة ما بين 2016- 2018. وأقدم الغنائم تعود إلى بداية القرن الماضي. "واستولت قوات النخبة "قوات النمور" من الجيش العربي السوري على معظم الأسلحة التي سيتم عرضها عندما كانت تحرر محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في حنوب وجنوب غرب سوريا، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ومن بين الأسلحة مدفع رشاش عيار 7.62 ملم "شباغين" والبندقية الآلية الألمانية Sturmgewehr 44 والبلجيكية FN-FAL، والبندقية الأمريكية M16 والموجات فوق الصوتية الإسرائيلية والمدافع الألمانية MG3.

ويوجد أيضا قذائف هاون محلية الصنع، واسطوانات غاز مع TNT ومجموعة من النصول المكتوب عليها بالعربي.