ممثلو وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية يبحثون غدا الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلي وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية، سيجتمعون غدا الأربعاء في وزارة الدفاع الروسية، وفقا لاتفاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، في وزارة الدفاع الروسية، سيعقد لقاء لممثلي وزارتي دفاع روسيا وإسرائيل، يخطط خلال المحادثات لبحث مختلف أبعاد ضمان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في الجمهورية العربية السورية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي، يوم السبت الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وأكد بوتين ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان، مشددا على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية.