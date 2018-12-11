موسكو: مباحثات روسية تركية حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدي روسيا وتركيا يبحثان في أنقرة اللجنة الدستورية السورية.

موسكو- سبوتنيك وقالت الخارجية، في بيان لها، "تم بحث قضايا تشكيل واطلاق عمل اللجنة الدستورية كمرحلة مهمة للتسوية السياسية في سوريا".