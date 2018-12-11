موسكو تستعد لأول مسابقة في اللغة العربية

تنظم سفارة دولة قطر لدى روسيا في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسابقة اللغة العربية الأولى التي ستقام في جامعة البحوث الوطنية المدرسة العليا للاقتصاد.

وسيشارك في المسابقة طلاب وطالبات من جامعات روسية رائدة تعمل في تدريب المستشرقين من موسكو وسان بطرسبورغ وغروزني وقازان وكذلك محج قلعة وأوفا.

وتقسم المسابقة إلى مرحلتين: كتابية وشفهية، وسيتضمن الجزء الشفهي تلاوة قصائد باللغة العربية، وسرد قصة حول موضوع معين والإجابة عن أسئلة حول قطر.

وفي نهاية الاختبار، سيقام حفل توزيع جوائز للمشاركين، وستسنح فرصة للفائز في المسابقة السفر إلى قطر لدراسة اللغة العربية لمدة عام في جامعة قطر الحكومية.

ويهدف المنظمون من المسابقة تشجيع الشباب الروس على دراسة اللغة العربية لتاريخ وثقافات الدول الناطقة بها.