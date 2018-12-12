موسكو والخرطوم تدرسان الجدوى الأولية لمحطة كهروذرية عائمة في السودان

أعلنت اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان، اليوم الأربعاء، أن موسكو والخرطوم اتفقتا على تحضير دراسة جدوى أولية لمحطة كهروذرية عائمة للسودان.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بروتوكول اللجنة الحكومية المشتركة أن "الطرفين رحبا بتوقيع خطة العمل… التي تتضمن التحضير لدراسة جدوى أولية بناء محطة كهروذرية في جمهورية السودان، التي تم التوقيع عليها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في الخرطوم".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH مسؤول يكشف هدف السودان خلال اللجنة الوزارية المشتركة مع روسيا

وكانت روسيا والسودان ، قد وقعتا خلال زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى روسيا، في 25 نوفمبر 2017 اتفاقا لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، بقوة 8 ميغاواط ستصل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن عقب لقائه الرئيس السوداني، أن هناك آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمجالات الأخرى، مؤكدا وجود آفاق جيدة في مجال الاقتصاد، في مجال الطاقة الكهربائية، في تطوير المجال النووي السلمي، بشكل عام.

وتتميز العلاقات بين موسكو والخرطوم تاريخيا بالودية والمتانة، وتشهد تطورا في عدد من المجالات، من بينها المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة جديدة بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوتشي في نوفمبر من العام الماضي، وإجرائه مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت عدد من مجالات التعاون الثنائي ومشاريع مشتركة.