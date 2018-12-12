الجيش الروسي يتلقى 100 مقاتلة عالية الكفاءة

وتسلم ممثلو وزارة الدفاع الروسية الطائرات القتالية الجديدة في مصنع تابع لشركة "سوخوي" في مدينة كومسومولسك في شرق شطر روسيا الآسيوي.

وزارة الدفاع الروسية "سو-57" أول مقاتلة في العالم تطلق صواريخ بالستية

وتشمل الدفعة الجديدة من مقاتلات "سو-35إس" التي تم تسليمها إلى ممثلي وزارة الدفاع الطائرة المائة عددا من طراز "سو-35إس".

وذكر مدير المصنع، الكسندر بيكارش، أن طائرة "سو-35إس" تتميز بالكفاءة القتالية.

وتنتمي طائرة "سو-35إس" إلى الجيل 4++ من المقاتلات، أي أنها حلقة الوصل بين مقاتلة "سو-27" الأسطورية ومقاتلة المستقبل "سو-57".

وزودت مقاتلة "سو-35إس" بجهاز جديد للتحكم في الطيران وبمحرك أقوى مزود بنظام الإشعال البلازمي وتقنية توجيه الدفع.