بيسكوف حول مناقشة إمكانية تعديل الدستور: لم أسمع بهذا قط

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن لا علم له وأنه لم يسمع شيئا أبدا عن مناقشة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف، إمكانية تعديل الدستور.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين يرفض فكرة تخفيف العقوبات عن الأجانب في روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان على علم بمناقشة بوتين ومدفيديف إمكانية تعديل دستور البلاد: "أنا لا أعلم شيئا عن ذلك. و لم أسمع بذلك قط".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في كلمته الترحيبية بمناسبة مرور 25 عاما إلى إقرار الدستور الروسي، اليوم الأربعاء، أن القانون الأعلى اجتاز اختبار الزمن وخلق ظروفا للتنمية المستقرة للاتحاد الروسي مؤكدا أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور لا تنضب.