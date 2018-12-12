الدفاع الروسية تبحث مع "الناتو" زيادة تواجده قرب الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قائد هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ناقش خلال لقاء مع قائد قوات الناتو في أوروبا، كارتيس سكاباروتي، التواجد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، وأشار إلى أن ذلك لا يساهم في تخفيف التوتر القائم.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تبادل القادة العسكريون الآراء حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي والعالمي، وأكد جنرال الجيش فاليري غيراسيموف على تزايد التواجد العسكري لقوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية مؤكدا أن ذلك لا يساهم في تخفيف التوتر".

© Sputnik . Murad Orujov باكو تستضيف لقاء رئيس الأركان الروسي وقائد الناتو في أوروبا

وتابع البيان "الطرفان أبلغا بعضهما البعض بمعظم أنشطة التدريب العملياتي المخطط لها في عام 2019".

وكان غيراسيموف وسكاباروتي قد بحثا هاتفيا في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، مسائل الأمن الدولي، والتعاون بين روسيا والحلف.

هذا وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق للناتو بالقرب من حدودها الغربية. في حين يزيد الناتو من تدريباته ويطلق عليها "كبح جماح العدوان الروسي". وأعربت موسكو في أكثر من مناسبة عن قلقها من نشر قوات الحلف في أوروبا.

وتؤكد روسيا أنها لا تشكل تهديدًا لأحد، ولكنها لن تتغاضى عن أي أعمال يمكن أن تهدد مصالحها.