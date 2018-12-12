مجهول يلقي قنبلة نحو رجال أمن في إنغوشيا الروسية وأنباء عن إصابات

أفاد مصدر أمني بأن شخص مجهول أقدم على إلقاء قنبلة يدوية نحو إثنين من رجال الأمن بالقرب من مركز تجاري وسط عاصمة جمهورية إنغوشيا نزران ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مساء الأربعاء، قام مجهول بإلقاء قنبية نحو إثنين من رجال الأمن بالقرب من المركز التجاري "كوفتشيغ" في نزران، وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات".

ولم يوضح المصدر عدد المصابين وحالاتهم.

يتبع…