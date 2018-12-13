موسكو تعتبر دبلوماسيا سلوفاكيا غير مرغوب به وتسلم مذكرة بذلك

أعلنت روسيا أن دبلوماسيا سلوفاكيا شخصا غير مرغوب به، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، تم تسليم السفير السلوفاكي في موسكو مذكرة بذلك، حسبما أفادت ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة: "كما تعلمون، طردت السلطات السلوفاكية في تشرين الثاني/نوفمبر دبلوماسيا عسكريا روسيا من البلاد، وبما أن هذه الأعمال غير الودية، وفقا للممارسة الدبلوماسية المعمول بها فإنها تنطوي دائما على إجراءات رد، فإن الدبلوماسي العسكري السلوفاكي قد أعلن مؤخرا شخصا غير مرغوب فيه، ويجب أن يغادر بلادنا في غضون يومين"، موضحة "في 11 ديسمبر/كانون الأول، تم تسليم السفير السلوفاكي في موسكو مذكرة بهذا الشأن".

في سياق آخر قالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "حسب التقييم الروسي، فإن الوجود الأمريكي لا يلبي مصالح القضاء النهائي على الإرهابيين الدوليين في الأراضي السورية بل أيضا أضحى عقبة حقيقية أمام حل هذه المهمة".