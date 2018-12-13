موسكو تفصح عن حقيقة وجود سلاح نووي في القرم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الحديث عن وجود سلاح نووي في القرم محض خيال و"فبركة" وافتراء.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية "ما يتعلق بافتراءات وجود قنبلة ذرية في القرم، دعونا نتركها على ذمة المندوب الأوروبي للأمن، جوليان كينغ، الذي، من الواضح يعيش حالة اليأس لمغادرته الاتحاد الأوروبي. من الصعب فهم أسباب الكذب الصادر من هذا الشخص".

تعليقات زاخاروفا جاءت ردا على مقال المبعوث الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، في صحيفة "غارديان"، حول الوضع في مضيق كيرتش، والذي صرح بأن روسيا كانت تحضر للاستيلاء على سفن في بحر آزوف منذ شهر على الأقل وذلك عن طريق نشر اتهامات كاذبة ضد أوكرانيا، بما في ذلك حول محاولات أوكرانيا بتلويث مياه البحر بمرض الكوليرا ومحاولة الاستخبارات الأوكرانية بإدخال قنبلة نووية إلى القرم.

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهكت 3 قطع بحرية أوكرانية هذه الشروط، حيث دخلت إلى مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف دون استئذان السلطات الروسية، الأمر الذي استوجب إيقافها وهو ما فعله حرس الحدود الروسي.