منطقة تشيليابينسك الروسية تستعد لاستقبال قادة بريكس

أعلن المستشار الرئاسي أنطون كوبياكوف، أن منطقة تشيليابينسك تستقبل قمم منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس عام 2020، ولهذا تخضع لمشاريع تطوير وتحديث منها فرض الضوابط المسموح بها لمستوى انبعاثات المواد الضارة في الهواء.

وتمت مناقشة الوضع البيئي وتحسين منطقة تشيليابينسك خلال اجتماع للجنة المنظمة لإعداد وصيانة الرئاسة الروسية، وذلك استعدادا لاجتماعات منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس.

وقال كوبياكوف: "الإعداد لاجتماعات على المستوى الدولي، يلزمنا بإيجاد حلول لمشاكل داخلية مهمة، فمنطقة تشيليابينسك هي واحدة من المناطق الإشكالية في نوعية الهواء الجوي، ولهذا السبب أعتقد أنه من الضروري تعريفه كمنطقة تجريبية في فرض الحدود المسموح بها لمستوى انبعاثات المواد الضارة في الهواء، وأنا على ثقة من أن التدابير الشاملة والجهود الموحدة لسلطات الرقابة والإشراف الاتحادية والسلطات الإقليمية والمحلية ستحسن إلى حد كبير نوعية البيئة في المنطقة في المستقبل القريب.

وأشار محافظ منطقة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، بدوره إلى أن إعداد المنطقة للاجتماعات الدولية يتم في الموعد المحدد، وجزئيا حتى قبل الموعد المحدد.

يذكر أن اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون واجتماع قادة بريكس في تشيليابينسك سيعقد عام 2020.