شويغو يعلن عن تعرض الهند للضغط بسبب "إس-400"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال الجلسة الـ18 للجنة الحكومية الروسية الهندية لشؤون التعاون العسكري والتقني، إبرام عقود الأسلحة مع الهند في ظل ظروف الضغوط الخارجية.

فقد قال شويغو: "على الرغم من الضغط من جانب دول محددة، تم التوقيع على حزمة كبيرة من الوثائق والعقود الرئيسية لتوريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) وبناء فرقاطات من المشروع 11356".

وشدد الوزير على أن هذه العقود تؤكد أن التعاون العسكري التقني بين موسكو ونيودلهي هو أساس الشراكة الثنائية الاستراتيجية.

كما أعلن شويغو خلال الاجتماع عن إنشاء مجموعة عمل للتعاون العسكري مع الهند.

وتجدر الإشارة إلى أن "إس-400" منظومة دفاع جوي بعيدة ومتوسطة المدى. صممت لتدمير الأهداف الأيرودينامية والبالستية على ارتفاعات تتراوح ما بين 30 كم — 5 أمتار.

ويصل مدى اكتشاف الهدف إلى 600 كم. كما تتمكن المنظومات المتنقلة من التحرك في الطرق الوعرة.