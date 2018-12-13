موسكو تطالب واشنطن بمراعاة حقوق الروسية بوتينا والإفراج السريع عنها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تطلب من واشنطن مراعاة الحقوق المشروعة للمواطنة الروسية، ماريا بوتينا، والإسراع بالإفراج عنها.

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا السياق قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نطلب مجددا أن تراعي واشنطن الحقوق المشروعة الخاصة بماريا بوتينا وسرعة الإفراج عنها ".

© AFP 2018 / STR المواطنة الروسية بوتينا تقر بذنبها في انتهاك القانون الأمريكي

وأكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في واشنطن تقومان بتقديم الدعم اللازم لماريا بوتينا والمساعدة بما في ذلك المعنوية النفسية بطبيعة الحال، مع الأخذ بالاعتبار اللحظة الصعبة التي تعيشها الآن."

وفي معرض تعليقها على وضع ماريا بوتينا، أشارت زاخاروفا إلى أن بوتينا تعد ممثلة للمجتمع المدني وأنها لم تقم بأي شيء يستحق الشجب.

وقالت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية: "حقيقة، ما تسمح السلطات الأمريكية لنفسها بالقيام به تجاه ماريا بوتينا، أعتقد أنه، بالكاد، كان يمكن أن يتحمله شخص أنهى تدريبا خاصا".

يذكر، أن السلطات الأمريكية اعتقلت ماريا بوتينا (29 عاما) في تموز/ يوليو الماضي، واتهمتها بممارسة نشاط يخدم المصالح الروسية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بوتينا عملت كعميل أجنبي من دون تسجيل نفسها لدى الوزارة بهذه الصفة، وحاولت التأثير على السياسات الأمريكية.