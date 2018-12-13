بوتين "راض عن وظيفته"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن رضاه التام والكامل باختياره للوظيفة والاختصاص التعليمي خلال مرحلة تخصصه الجامعي. وجاء تصريح بوتين خلال مشاركته في ندوة عن التعليم في مقاطعة ياروسلاف.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy إعجاب دولي ببندقية "بوتين" (فيديو)

ورد بوتين على سؤال حول اختياره للوظيفة والمجال العلمي، قائلا: " لقد فكرت طويلا خلال تحديد وظيفة المستقبل، كما تعلمون أنني كنت تخصصت في كلية الحقوق في جامعة "لينينغراد" (جامعة بطرسبورغ حاليا)".

وأضاف بوتين: "أن تصبح رئيسا للبلاد يمكنك أن تحمل أي اختصاص، لكن هذه الوظيفة ستتطلب منك أن تكون كل حياتك من خلال التفضي لها".

وتابع بوتين، قائلا: "يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك رؤساء دول كبرى لديهم اختصاص رياضي واختصاصات فرعية قليلة وليست معروفة، لكن المهم ليس الاختصاص بل الإرادة والتصميم والمنطق الواقعي والتحليل الصحيح للأمور، فهذا سيجعلك رئيسا حكيما لشعبك ودولتك".

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي أنهى تعليمه الجامعي في لينينغراد وانضم بعدها إلى المخابرات السوفياتية حيث خدم سنوات طويلة في ألمانيا الشرقية.