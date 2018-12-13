بوتين يكشف عن المجالات الأكثر إثارة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المجالات الأكثر إثارة، ومن بينها علم الوراثة والذكاء الاصطناعي.

وقال بوتين خلال مشاركته في ندوة عن التعليم في مقاطعة ياروسلاف "أعتقد أن أهم ما يحدث اليوم، هو علم الوراثة والذكاء الاصطناعي".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين "راض عن وظيفته"

وأشار إلى أن البيولوجيا وتكنولوجيا المعلومات هما مجالان رئيسيان في الوقت الحاضر.

وأكد بوتين "البيولوجيا مفهوم واسع جداً اليوم، هناك الكثير من التوجيهات. ولقد تحدثت بالفعل عن علم الوراثة، واقتبس الآن كلمات أستاذ تام، الذي قال إن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الأحياء، تماماً مثل القرن العشرين كان قرن الفيزياء".

وأضاف "من الواضح للجميع اليوم أن أكثر الاكتشافات الواعدة تجري عند تقاطع هذه المجالات. وهذا أمر بالغ الأهمية، وفي يوم ما ستلتقي هذه المجالات".