فرقاطات أسطول بحر البلطيق تدمر بنجاح جميع الأهداف الجوية عالية السرعة (فيديو)

تم تنفيذ تدريبات دفاعية مضادة للطائرات من قبل طاقم فرقاطات أسطول بحر البلطيق "سووبرازيتلني" وتم تدمير جميع الأهداف بنجاح.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه خلال التدريبات على الدفاع الجوي، تم ضرب جميع الأهداف الجوية عالية السرعة ومنخفضة الطيران من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "ريدوت"، حيث تم إطلاق جميع الصواريخ بشكل عمودي.

والجدير بالذكر أنه في 11 ديسمبر بدأت مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والهند أطلق عليها "إندرا نيفي 2018" في مدينة فيساخاباتنام الهندية.