فرقاطات أسطول بحر البلطيق تدمر بنجاح جميع الأهداف الجوية عالية السرعة (فيديو)

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه خلال التدريبات على الدفاع الجوي، تم ضرب جميع الأهداف الجوية عالية السرعة ومنخفضة الطيران من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "ريدوت"، حيث تم إطلاق جميع الصواريخ بشكل عمودي.
#Видео #Корвет Балтийского флота #Сообразительный успешно выполнил практическую стрельбу из ЗРК вертикального пуска #Редут в ходе выполнения боевых упражнений в море https://t.co/8WlMQ42if2 #БалтийскийФлот #ПВО #БоеваяПодготовка #Корабли pic.twitter.com/HXBisO56sr— Минобороны России (@mod_russia) December 13, 2018
والجدير بالذكر أنه في 11 ديسمبر بدأت مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والهند أطلق عليها "إندرا نيفي 2018" في مدينة فيساخاباتنام الهندية.
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