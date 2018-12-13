بالرغم من إقرارها بالذنب... سيناتور يعلن مواصلة الجهود الروسية لإطلاق سراح بوتينا

أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أنطون موروزوف، أن روسيا ستواصل بذل الجهود لإطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا بغض النظر عن تصريحاتها في المحكمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "واثق من أن روسيا سوف تساعدها بغض النظر عن تصريحاتها".

Facebook / Maria Butina موسكو تطالب واشنطن بمراعاة حقوق الروسية بوتينا والإفراج السريع عنها

وكانت المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، أقرت اليوم الخميس، بذنبها المشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن بوتينا أجابت على سؤال القاضي، هل تقر بأنها شاركت في الفترة من بداية عام 2015 حتى بداية 2018 في مؤامرة مع عدة أشخاص بهدف الإضرار بالولايات المتحدة، بأن قالت: "نعم".

وأضاف أن بوتينا اعترفت في المحكمة أنها لم تحصل على أية وعود بتقليل الحكم في حال اعترافها بالذنب.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن بوتينا أعلنت أنها اعترفت بذنبها للقاضي طواعية دون أية ضغوط عليها.

وقال القاضي إن الجلسة التالية بشأن قضية المواطنة الروسية، بوتينا، ستعقد في 12 فبراير/ شباط من عام 2019.

وأضاف القاضي أن بوتينا يمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.