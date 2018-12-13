قادة الاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في مضيق كيرتش وبحر آزوف

أقر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيان الاستعداد لاتخاذ إجراءات لتعزيز الدعم لأوكرانيا بسبب حادث مضيق كيرتش، ولا يدعو البيان لاعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا.

بروكسل — سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي: "يشعر المجلس الأوروبي بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في مضيق كيرتش وبحر آزوف وانتهاكات روسيا للقانون الدولي.

© Sputnik . Alexey Malgavko أوكرانيا تناقش مع وزراء خارجية دول "الناتو" مسألة إرسال سفن إلى بحر آزوف

وأضاف البيان: "يؤكد المجلس من جديد التزامه بالقانون الدولي والسيادة والسلامة الإقليمية واستقلال أوكرانيا ، وسياسة عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم".

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بيانا مشتركا حول الأحداث في مضيق كيرتش، يشير إلى الحاجة للحد من التصعيد في المنطقة. كما ذكرت مصادر في هياكل الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد توافق في الآراء حول فرض عقوبات جديدة، وأن الأولوية في هذه المرحلة هي المساعدة في إيجاد حل لحالة النزاع وتقديم المساعدة العملية لأوكرانيا.

هذا وانتهكت ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية. وقامت بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية. وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24 لمدة شهرين.

ومن جانبه، فقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني من بين أفراد طاقم السفن قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، موضحا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو تراجع شعبية الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو قبيل الانتخابات. وأكد الرئيس الروسي، أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن الحدود الدولية الروسية.