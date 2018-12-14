رصد حوالي 3000 طائرة أجنبية عند حدود روسيا خلال عام

أعلن أندريه كوبان، رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية في القوات الفضائية والجوية الروسية أن قوات الدفاع الجوي المناوبة في عام 2018 رصدت وراقبت حوالي ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبية من بينها أكثر من ألف طائرة استطلاع.

وقال كوبان في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا": " يتم ربط كثافة العمليات القتالية في المقام الأول بزيادة كثافة الحركة الجوية في حدود مسؤولية القوات اللاسلكية التقنية… وفي عام 2018 ، تمت مرافقة أكثر من 980 ألف من الأجسام الجوية. من بينها، حوالي ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبي، بما في ذلك أكثر من ألف طائرة استطلاع".

© AFP 2018 / US Navy طائرة أمريكية تقترب من حدود روسيا

ووفقا له، في الوقت نفسه، تم تنبيه أفراد الخدمة رقم 1 أكثر من أربعة آلاف مرة.

وأضاف كوبان: "هذا دليل واضح على الضغط الشديد في أداء المهام القتالية في القوات اللاسلكية التقنية، الذي اعتدنا عليه ونحن مستعدون له".

وأضاف أنه في كل يوم تقوم القوات باكتشاف ومرافقة أكثر من خمسة آلاف من الأجسام الجوية، منها حوالي 2.5 ألف طائرة أجنبية.