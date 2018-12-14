روسيا تزود الولايات المتحدة بـ3 محركات صواريخ

وفي جاء في بيان الشركة الروسية: "تم تسليم 3 محركات "آر دي-181" إلى شركة "Orbital Sciences Corporation" الأمريكية، يوم 12 كانون الأول/ديسمبر. وقد وقع ممثلو الشركتين، يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، على استمارات المحركات".

© Sputnik . Kiselev رد روسيا على العقوبات الأمريكية قد يطال توريد المحركات الصاروخية

وكانت روسيا قد سلمت الجانب الأمريكي المحركين السابقين، في حزيران/يونيو من العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشتري نوعين من المحركات الروسية، هي "آر دي-180" لصواريخ "أتلاس في" و"آر دي-181" لصواريخ "أنتاريس".

وأعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستواصل شراء المحركات لمدة تزيد على 3 سنوات.

وتم تسليم أول محركات "آر دي-181" إلى الولايات المتحدة في صيف عام 2015. وتم إطلاق أول صاروخ "أنتاريس-230"، المزود بمحركات روسية بنجاح، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016.