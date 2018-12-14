لافروف وجاويش أوغلو يعقدان اجتماعا في باكو

باكو — سبوتنيك. في بداية المحادثات، تبادل الوزراء التحيات، وبعد ذلك استمر الاجتماع خلف الأبواب المغلقة.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود كلا من أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا، فضلا عن وجود مراقبين من 12 دولة وأربع منظمات دولية. وهناك ثمة مهمة خاصة وهي تشكيل منطقة التجارة الحرة في أراضي الدول المشاركة، الأمر الذي يمكن أن يتحقق بحسب رأي الدول المشاركة، في إطار التوجه العام نحو تشكيل الساحة الاقتصادية الأوروبية الموحدة.
وترأست أذربيجان رئاسة المنظمة في حزيران/يونيو عام 2018.
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