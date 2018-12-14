لافروف وجاويش أوغلو يعقدان اجتماعا في باكو

عقد وزيرا الخارجية الروسي والتركي، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في باكو.

باكو — سبوتنيك. في بداية المحادثات، تبادل الوزراء التحيات، وبعد ذلك استمر الاجتماع خلف الأبواب المغلقة.

© Sputnik . Murad Orujov باكو تستضيف لقاء رئيس الأركان الروسي وقائد الناتو في أوروبا

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، يوم أمس الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، سيلتقي أيضا الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ووزير الخارجية إيلمار ماميدياروف، خلال زيارته إلى باكو في الفترة 13-14 كانون الأول/ديسمبر.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود كلا من أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا، فضلا عن وجود مراقبين من 12 دولة وأربع منظمات دولية. وهناك ثمة مهمة خاصة وهي تشكيل منطقة التجارة الحرة في أراضي الدول المشاركة، الأمر الذي يمكن أن يتحقق بحسب رأي الدول المشاركة، في إطار التوجه العام نحو تشكيل الساحة الاقتصادية الأوروبية الموحدة.

وترأست أذربيجان رئاسة المنظمة في حزيران/يونيو عام 2018.