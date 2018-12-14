الكرملين يؤكد ضرورة لقاء بوتين وترامب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ديسمبر، عن استعداد روسيا لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لضرورتها لكلا الجانبين ومن أجل مناقشة الأمن الاستراتيجي.

وقال بيسكوف: "مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لموسكو وواشنطن".

© Sputnik . Michail Klimentjev بوتين: تحدثت مع ترامب بشكل مقتضب حول أحداث البحر الأسود

وشدد على أن الجانب الروسي، كما قال الرئيس بوتين، لا يزال مستعدا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره".

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من أهمية المحادثات بين بوتين وترامب وحادثة كيرتش على الاستقرار والأمن الدوليين، إلى أن الكرملين يوافق عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة السفن والبحارة إلى أوكرانيا مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة، معربا عن أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها.

وكان مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون قد صرح، يوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر، أن لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا لن يكون ممكنا حتى إعادة روسيا السفن الأوكرانية إطلاق سراح طاقمها.