الكرملين يؤكد ضرورة لقاء بوتين وترامب

وقال بيسكوف: "مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لموسكو وواشنطن".
وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من أهمية المحادثات بين بوتين وترامب وحادثة كيرتش على الاستقرار والأمن الدوليين، إلى أن الكرملين يوافق عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة السفن والبحارة إلى أوكرانيا مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة، معربا عن أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون قد صرح، يوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر، أن لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا لن يكون ممكنا حتى إعادة روسيا السفن الأوكرانية إطلاق سراح طاقمها.
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