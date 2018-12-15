بإمكان شويغو الرد بسلاح لا تستطيع أمريكا مقاومته

فقد نبه التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس إلى وجود سلاح مزود بالذكاء الاصطناعي في حوزة روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك شيئا لمقاومة هذا السلاح.

وقد لفت خبراء عسكريون روس وأجانب إلى وجود أسلحة فريدة في جعبة روسيا مثل الأسلحة الأسرع كثيرا من الصوت.

فمثلا، كشف الخبير أندريه كوشكين للصحفيين أن روسيا تنجح في اختراع أسلحة ذكية جديدة منها أسلحة مزودة بالذكاء الاصطناعي.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مارس/آذار 2018 امتلاك روسيا لأسلحة متميزة.

وأكد الخبير كوشكين أن رئيس الدولة تحدث عن الأسلحة الدفاعية المطلوبة للذود عن حياض الوطن والدفاع عن مصالح روسيا.

ولا تهدد روسيا أحدا ولكنها تحرص على إحراز أسلحة تتيح لها صد أي عدوان واعتداء.

وقال الخبير: "إن عسكريي روسيا الذين يقودهم سيرغي شويغو (وزير الدفاع) مستعدون للرد على الولايات المتحدة الأمريكية وأي خصم آخر باستخدام الأسلحة المناسبة وخصوصا السلاح الذكي".

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh معرض أسلحة الجيش الروسي "أرميا 2018"

وأكد الخبير وجود أسلحة فريدة في حوزة روسيا مثل السلاح فرط الصوتي الذي لا يوجد مثيل له في باقي العالم.