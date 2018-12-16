خبراء روس وأمريكيون يبحثون السلامة النووية في هلسنكي

هلسنكي — سبوتنيك. وقال رئيس الشركة الفنلندية هيلينبرغ المحدودة، منظم الاجتماع، تيمو هيلينبيرغ لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد: "تم عقد اجتماع الأسبوع الجاري في هلسنكي، للخبراء الروس والأمريكيين ناقشوا خلاله سلامة المواد المشعة وتجنب وقوع هذه المواد في أيدي الإرهابيين".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: سأنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

وشارك في الاجتماع نحو عشرة خبراء من روسيا ونفس العدد من الولايات المتحدة، كما شارك العديد من الخبراء الأوروبيين الاجتماع، بما في ذلك من فنلندا".

وأشار هيلينبيرغ إلى أن الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم بادرة بتنظيم هذا الاجتماع، وأيدت الإدارة السياسية الفنلندية هذه المبادرة وتم عقد اللقاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.