لافروف: الولايات المتحدة سترى روسيا منافسا أيا كان في السلطة في واشنطن

روسيا انسخ الرابط 0 0

لافروف: الولايات المتحدة سترى روسيا منافسا أيا كان في السلطة في واشنطن