روسيا تقدم الدعم للصين لتطوير صاروخ فائق الثقل

أعلنت مؤسسة "إنيرغوماش" الروسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من إعداد الوثائق اللازمة، لتقديم الدعم للصين في تطوير محرك لصاروخ فائق الثقل في أوائل عام 2019.

© Sputnik . Anton Denisov "روسكوسموس" توضح كلمات روغوزين عن هبوط الأمريكيين على القمر

موسكو — سبوتنيك . وقالت المؤسسة الروسية على موقعها الرسمي: "الخطوة التالية هي تقديم الوثائق إلى الشركة الحكومية "روسكوسموس"، لإصدار أمر من الحكومة الروسية بشأن التعاون مع الصين في هذا الصدد".

وأشارت المؤسسة الروسية إلى أن الصين أعلنت عن اهتمامها القوي بالخبرة الهندسية المشتركة لتصميم محرك بوزن 480 طن، يصنع في إطار الصاروخ الحامل فائق الثقل.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لشركة "إنيرغوماش" إيغور أربوزوف أن الشركة بدأت بتطوير محرك جديد تماما من الميثان، وقد يتم اختباره بعد 3-4 سنوات.