مشاركة عدد قياسي من الصحفيين في المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين

يشارك أكثر من 1.7 ألف ممثل إعلامي في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيعقد في 20 ديسمبر/ كانون الأول، ونشرت قائمة الصحفيين الذين سيشاركون على موقع الكرملين.

وجاء في البيان على موقع الكرملين: "العدد الدقيق لممثلي وسائل الإعلام هو 1702 شخص. وسيرسل على البريد الإلكتروني الذي كتبه الصحفيون في طلباتهم على المعلومات حول المكان وترتيبات الحدث. وستبث القنوات الروسية "روسيا 1" و "روسيا 24" والقناة الأولى ومحطات الإذاعة "ماياك" و"فيستي إف إم" و"راديو روسيا" المؤتمر السنوي بثا مباشرا".

وشارك في العام الماضي 1640 صحفيا في مؤتمر بوتين الصحفي السنوي.

وكان المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2008 أطول مؤتمر، فقد أجاب بوتين على 106 أسئلة في غضون 4 ساعات و40 دقيقة. وفي عام 2012 استمر المؤتمر أقل بسبع دقائق فقط، حينها وجهت له العديد من الأسئلة غير العادية، بما في ذلك حول نهاية العالم.