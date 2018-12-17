بيسكوف يعلق على المعلومات حول اتحاد روسيا وبيلاروس في دولة واحدة تحت قيادة بوتين

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 17 كانون الأول/ديسبمر، أن خطط توسيع التكامل بين دولتي روسيا وبيلاروس تم تحديدها في الوثائق المعتمدة.

موسكو — سبوتنيك. وصرح بيسكوف: "فيما يتعلق بالخطط الهادفة إلى توسيع نطاق التكامل في إطار دولة الاتحاد، فإن هذه الخطط موضحة من الناحية المفاهيمية في تلك الوثائق الموجودة في القاعدة القانونية لدولة الاتحاد".

© Sputnik . Evgenya Novozhenina بيسكوف حول مناقشة إمكانية تعديل الدستور: لم أسمع بهذا قط

كما قال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تنظر في خيار التكامل مع بيلاروس، عندما سيتم فعليا تأسيس دولة واحدة وعملة موحدة يترأسها بوتين بعد العام 2024: "كلا، الموضوع غير وارد بهذه الصيغة في جدول العمل. ولم تجر مناقشته، ولا يجري أي حديث عن ذلك".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرح للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن سيادة البلاد أمر مقدس ولن تتم خسارتها.

وأشار إلى أن المناورات الضريبية في قطاع النفط الروسي، يؤدي إلى تكامل أعمق بين البلدين، الأمر الذي يشكل تهديدا على استقلال بيلاروس، مؤكدا على أن الجانبين الروسي والبيلاروسي قادران دائما على التوصل إلى حل.