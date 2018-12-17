بيسكوف يعلق على المعلومات حول اتحاد روسيا وبيلاروس في دولة واحدة تحت قيادة بوتين

موسكو — سبوتنيك. وصرح بيسكوف: "فيما يتعلق بالخطط الهادفة إلى توسيع نطاق التكامل في إطار دولة الاتحاد، فإن هذه الخطط موضحة من الناحية المفاهيمية في تلك الوثائق الموجودة في القاعدة القانونية لدولة الاتحاد".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرح للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن سيادة البلاد أمر مقدس ولن تتم خسارتها.
وأشار إلى أن المناورات الضريبية في قطاع النفط الروسي، يؤدي إلى تكامل أعمق بين البلدين، الأمر الذي يشكل تهديدا على استقلال بيلاروس، مؤكدا على أن الجانبين الروسي والبيلاروسي قادران دائما على التوصل إلى حل.
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