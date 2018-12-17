بيسكوف: الكرملين لا يتدخل في القضايا الكنسية بعكس الرئيس الأوكراني

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يتدخل في قضايا العلاقات الكنيسة، بعكس الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، الذي يمارس ذلك بشكل مباشر في أوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "علاقتنا بالكنيسة الروسية الأرثوذكسية معروفة جيدا، وتعلمون أن الحديث يدور حول العلاقات بين الكنائس. في هذه الحالة، نحن لا نرى أن من حقنا التدخل في هذه المسائل".

© Photo / Press service of a patriarchy of ROC البطريرك بارثولوميو يمنح الكنيسة الأوكرانية الاستقلال عن البطريركية الروسية

وقارن بيسكوف بين موقف الكرملين، موقف الرئيس الأوكراني، من الأحداث المتعلقة بانفصال الكنائس وعلاقاتها ببعضها، مشيرا إلى "مشاركة الرئيس الأوكراني مباشرة في ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، اعتبر أنه ما من أي سبب لوجود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، وطلب من ممثليها الموجودين في أوكرانيا العودة إلى روسيا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال بوروشينكو في مؤتمر: "دروس العقد الهجين: ما يجب معرفته للسير قدما بنجاح": "ليس لديكم ما تفعلونه هنا، ولا عمل لكنيستكم هنا وليس هناك ما تفعله قواتكم المسلحة، عودوا إلى بيوتكم في روسيا".

وأضاف بوروشينكو أن "بلاده انتظرت قرار منح الكنيسة الأرثوذكسية المحلية الصفة المستقلة على مدى 1030 عاما، أي منذ تعميدها".

Після проведення Собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї pic.twitter.com/UvsUVRbR60 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 7, 2018

​وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألغت بطريركية القسطنطينية وثيقة عام 1686 الخاصة بإلحاق مطرانية كييف بإدارة بطريركية موسكو.

وأشار بورشينكو، بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن أوكرانيا لم تكن ولن تكون أبدا أرضا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.