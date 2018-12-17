بيسكوف: الكرملين لا يتدخل في القضايا الكنسية بعكس الرئيس الأوكراني

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "علاقتنا بالكنيسة الروسية الأرثوذكسية معروفة جيدا، وتعلمون أن الحديث يدور حول العلاقات بين الكنائس. في هذه الحالة، نحن لا نرى أن من حقنا التدخل في هذه المسائل".
وكان الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، اعتبر أنه ما من أي سبب لوجود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، وطلب من ممثليها الموجودين في أوكرانيا العودة إلى روسيا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال بوروشينكو في مؤتمر: "دروس العقد الهجين: ما يجب معرفته للسير قدما بنجاح": "ليس لديكم ما تفعلونه هنا، ولا عمل لكنيستكم هنا وليس هناك ما تفعله قواتكم المسلحة، عودوا إلى بيوتكم في روسيا".
وأضاف بوروشينكو أن "بلاده انتظرت قرار منح الكنيسة الأرثوذكسية المحلية الصفة المستقلة على مدى 1030 عاما، أي منذ تعميدها".
Після проведення Собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї pic.twitter.com/UvsUVRbR60— Петро Порошенко (@poroshenko) November 7, 2018
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألغت بطريركية القسطنطينية وثيقة عام 1686 الخاصة بإلحاق مطرانية كييف بإدارة بطريركية موسكو.
وأشار بورشينكو، بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن أوكرانيا لم تكن ولن تكون أبدا أرضا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
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