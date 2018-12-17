بيسكوف يعلق على وصول البشير إلى سوريا على متن طائرة وزارة الدفاع الروسية

قام المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بإعادة توجيه سؤال الصحفيين حول مزاعم وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق على متن "تو-154" إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيسكوف، ردا طلب التعليق على معلومات حول توجه الرئيس السوداني إلى دمشق على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية: "لا أملك مثل هذه المعلومات. لا يمكنني الإجابة عن سؤالكم. إن كنتم تعتقدون أن طائرة وزارة الدفاع قامت برحلات هناك، من الأفضل توجيه السؤال إلى وزارة الدفاع".

© REUTERS / Sana Sana أهم ما قاله الأسد عن زيارة البشير لدمشق

وأعربت وزارة الخارجية الروسية من جانبها عن أمل موسكو في إسهام نتائج زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق في استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية.

فقد جاء في بيان الخارجية الروسية: "نرحب بالزيارة الأولى لرئيس دولة عربية إلى الجمهورية العربية السورية بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011. ونعرب عن أملنا في أن تسهم نتائج الزيارة في إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا واستئناف عضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية في أقرب وقت ممكن".

وكان البشير قد زار سوريا للمرة الأولى من بداية الصراع في هذه البلاد وأجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.