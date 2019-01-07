تأجيل إطلاق سفينة الشحن "بروغرس إم إس-11" إلى الفضاء

أعلن مصدر في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، عن تأجيل إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-11" نحو محطة الفضائية الدولية إلى مطلع شهر نيسان/أبريل، أي بعد أسبوع من الخطة المقررة.

© Sputnik . Сергей Мамонтов شاهد...تحطم مركبة الفضاء "بروغرس"

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "موعد إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-11" الذي كان مقررا إطلاقه نحو محطة الفضائية الدولية في 28 آذار/ مارس، تم تأجيله إلى 4 أبريل"، دون أن يحدد سبب التأجيل.

وأضاف، أن الإطلاق في الـ 4 من شهر أبريل، حيث كان مقررا قبل ذلك بأسبوع، سيتيح للسفينة الوصول إلى المحطة عبر مخطط فائق السرعة في ثلاث ساعات قياسية.

يذكر، أن مركبة "بروغرس إم إس" من تصميم شركة "إينيرغيا" للصناعات الفضائية، وهي نسخة محدثة من مركبة "بروغرس إم".

ومن المقرر أن تستخدم بعض تقنيات "بروغرس إم إس" أثناء تصميم مركبة فضائية مأهولة من جيل جديد.