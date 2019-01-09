مرسوم رئاسي لتسهيل دخول السفن العسكرية الروسية لموانئ السودان

أفاد موقع بوابة المعلومات القانونية، بأن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد وافق على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص قرار رئيس مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء: "الموافقة على مشروع الاتفاقية، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية، بشأن اتفاق بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية السودان حول تبسيط إجراءات دخول السفن الحربية إلى الموانئ الروسية والسودانية".

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وعلى وجه الخصوص، وفقا لمشروع الاتفاق: "يتم دخول السفن الحربية بعد تقديم إخطار في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عمل قبل الميعاد المفترض للدخول".

وأكد مشروع الوثيقة، أنه "في إطار الاتفاق يمكن تواجد عدد لا يزيد عن سبعة سفن حربية في وقت واحد، في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الدولة المستقبِلة".

وتتميز العلاقات بين موسكو والخرطوم تاريخيا بالودية والمتانة، وتشهد تطورا في عدد من المجالات، من بينها المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة جديدة بعد زيارة الرئيس السوداني، إلى سوتشي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وإجرائه مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت عدد من مجالات التعاون الثنائي ومشاريع مشتركة.