الكرملين يعلق على أنباء تدخل روسيا في انتخابات إسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم ولا ولن تتدخل في أي انتخابات في أي دولة في العالم.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، في رد على طلب التعليق على تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احتمال تدخل روسي في الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في أبريل/ نيسان من العام الجاري: "لا تقرأوا ما تكتبه وسائل الإعلام الإسرائيلية. روسيا لم ولا ولن تتدخل في أي انتخابات في أي دولة في العالم".

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو: انتخابات إسرائيل في مطلع أبريل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلي تناقلت أخبارا عن احتمال التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة القادمة في ربيع العام الجاري، حيث يسلط الإعلام المحلي لتل أبيب الضوء على احتمال تدخل موسكو بالانتخابات.

وأقر الكنيست في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018 القانون الخاص بحل الذات ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 أبريل/ نيسان 2019. من الثاني من يناير/ كانون الثاني، يمضي البرلمان الإسرائيلي في ما يسمى بالعطلات الانتخابية. وستواصل حكومة بنيامين نتنياهو العمل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في نهاية أبريل 2019.