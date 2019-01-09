"ناسا" و"روسكوسموس" تبحثان إلغاء زيارة روغوزين لأمريكا

أفاد المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، بأن نائب مدير وكالة الفضاء الروسية للأنشطة الدولية، سيرغي سافيليف، سيناقش مع نظيره في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، آل كونديس، عبر اتصال متلفز، الموقف بشأن سحب دعوة مدير "روسكوسموس" لزيارة الولايات المتحدة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov "روسكوسموس": تضمين برنامج الفضاء الفدرالي إنشاء صاروخ ثقيل جدا

موسكو- سبوتنيك . وقال مصدر في المكتب الصحفي لـ""، لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر إجراء اتصال متلفز في وقت قريب بين نائب مدير "روسكوسموس، سيرغي سافيليف، ونائب مدير "ناسا"، آل كونديس".

وفي وقت سابق، قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينشتاين، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، إنه ألغى دعوة "روغوزين" إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتوافق مع مصالح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، المعارضين لهذه الزيارة.

من جانبها صرحت "روسكوسموس" بأنها لم تتلق إخطارا رسميا من وكالة "ناسا" بإلغاء الزيارة.

وكان مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، صرح أن مؤسسة "روس كوسموس"، قد تنسحب من المفاوضات مع وكالة ناسا بشأن المشاركة في إنشاء بوابة المحطة القريبة من القمر بسبب إلغاء زيارة مدير مؤسسة "روس كوسموس"، ديمتري روغوزين، إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض إجراء مفاوضات.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":

قد يؤثر هذا الوضع سلبا على المفاوضات الخاصة بالمشاركة في إنشاء المحطة القريبة من القمر و إجراء أبحاث مشتركة على متن محطة الفضاء الدولية وحتى لإلغاء الاتفاقات التي قد تم التوصل إليها.

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، في بيان، السبت الماضي، أنها تنتظر تقديم توضيحات رسمية لموقف وكالة "ناسا"، بشأن تنظيم زيارة الوفد الروسي إلى الولايات المتحدة، في حين أن الأعمال التحضيرية للمحادثات المزمع إجراؤها بشأن برنامج محطة الفضاء الدولية والفضاء السحيق لم تتوقف.

وفي وقت سابق، ذُكر بأن وكالة "ناسا"، أبلغت مؤسسة "روس كوسموس"، بشأن تأجيل الموعد المقرر للزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها روغوزين إلى الولايات المتحدة في شباط / فبراير، إلى أجل غير مسمى.