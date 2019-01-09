روسيا تحذر "أصحاب الرؤوس الساخنة" من استخدام القوة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر "بعض أصحاب الرؤوس الساخنة" في واشنطن من تطبيق سيناريو استخدام القوة في فنزويلا.

نيودلهي – سبوتنيك. وقال ريابكوف، للصحفيين: "أشعر بقلق تجاه محاولات الولايات المتحدة الأمريكية، الهادفة إلى تشكيل جبهة موحدة "مضادة لتشافيز" تضم عددا من دول أمريكا اللاتينية. هذا توجه مثير للقلق".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، فإن التدخل العسكري في شؤون فنزويلا كخيار محتمل تستبعده حتى أكثر الحكومات الأمريكية اللاتينية انتقادا بالنسبة لكاراكاس.

وقال: "هذه نقطة مهمة وإننا نؤكد مجددا أن محاولة اللجوء إلى القوة العسكرية لحل ما تعتبره هذه الدول بمثابة أزمة، ستكون في حقيقة الأمر تطورا كارثيا. ولذلك فإننا نحذر بعض أصحاب الرؤوس الساخنة في واشنطن من اللجوء إلى مثل هذا النوع من "الإغراءات".

وفي مطلع آب/أغسطس من العام الماضي، تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لمحاولة اغتيال بطائرات بدون طيار مفخخة خلال عرض عسكري في كاراكاس. واتهم مادورو قوى المعارضة ورئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس بتدبير الاغتيال، بالإضافة إلى إعلانه بعلمه بتدبير مؤامرة ضده بدعم أمريكي.